Appartement dans un nouvel immeuble Pole

Appartements dans un bâtiment en construction d'un développeur fiable. La construction est terminée en décembre 2024. Emplacement: g. Bar, Field. Des appartements avec 1 et 2 chambres sont disponibles à l'achat. Il existe 5 types d'appartements à vendre. Appartements avec vue sur la ville et la montagne. Surface de l'appartement de 40.16-72.93 m2. Appartements d'une chambre – 40.16 et 46.11 m2. Appartements de deux chambres - 62.16, 64.63, 72.93 m2. Appartements à louer avec finition complète, salle de bains entièrement équipée, stratifié /tiles, fenêtres en plastique REHAU, portes intérieures, porte avant blindée, murs avec isolation acoustique, climatisation. Deux étages ont également été érigés sur le sol. Il y a des places de parking autour du bâtiment. Il y a des garages souterrains, mais selon leur plan, un magasin est déterminé au rez-de-chaussée, puisqu'il n'y a pas de grand entrepôt à vendre. Au rez-de-chaussée, il y a un magasin sur toute la surface du plancher. La distance de la mer est de 1,5 km. L'épicerie Idea et la maternelle sont à deux minutes, et l'école est à vingt minutes. Au centre - 5 minutes en voiture. Possibilité de recevoir des plans de versements jusqu'à la fin du paiement (un calendrier de paiement individuel est discuté avec le promoteur). Lors de l'achat de ces appartements, l'acheteur ne paie pas 3% de taxe%