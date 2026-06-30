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Appartement dans un nouvel immeuble Pole

Polje, Monténégro
depuis
$71,321
;
3
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ID: 19644
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Village
    Polje

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

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Appartements dans un bâtiment en construction d'un développeur fiable. La construction est terminée en décembre 2024. Emplacement: g. Bar, Field. Des appartements avec 1 et 2 chambres sont disponibles à l'achat. Il existe 5 types d'appartements à vendre. Appartements avec vue sur la ville et la montagne. Surface de l'appartement de 40.16-72.93 m2. Appartements d'une chambre – 40.16 et 46.11 m2. Appartements de deux chambres - 62.16, 64.63, 72.93 m2. Appartements à louer avec finition complète, salle de bains entièrement équipée, stratifié /tiles, fenêtres en plastique REHAU, portes intérieures, porte avant blindée, murs avec isolation acoustique, climatisation. Deux étages ont également été érigés sur le sol. Il y a des places de parking autour du bâtiment. Il y a des garages souterrains, mais selon leur plan, un magasin est déterminé au rez-de-chaussée, puisqu'il n'y a pas de grand entrepôt à vendre. Au rez-de-chaussée, il y a un magasin sur toute la surface du plancher. La distance de la mer est de 1,5 km. L'épicerie Idea et la maternelle sont à deux minutes, et l'école est à vingt minutes. Au centre - 5 minutes en voiture. Possibilité de recevoir des plans de versements jusqu'à la fin du paiement (un calendrier de paiement individuel est discuté avec le promoteur). Lors de l'achat de ces appartements, l'acheteur ne paie pas 3% de taxe%

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 40.2 – 46.1
Prix ​​par m², USD 1,833
Prix ​​de l'appartement, USD 77,942 – 89,490
Appartements 2 chambres
Surface, m² 62.2 – 72.9
Prix ​​par m², USD 1,833
Prix ​​de l'appartement, USD 120,640 – 141,542

Localisation sur la carte

Polje, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
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Période
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Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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