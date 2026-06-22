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Complexe résidentiel Torre A Cona

Sutomore, Monténégro
depuis
$165,608
;
19
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ID: 38110
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 5
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Sutomore

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Resort & Spa – Méditerranée Élégance à Sutomore Nous vous proposons à la vente des appartements dans un complexe résidentiel de type chambre, situé dans l'un des coins les plus pittoresques de la Riviera Bar, dans la ville de Sutomore. Le projet combine l'atmosphère d'une station balnéaire d'élite et le confort d'un logement technologique moderne, offrant aux propriétaires non seulement l'immobilier, mais un style de vie à part entière de Resort & Spa. À propos du complexe : Réception 24h/24: Entretien et propreté 24h/24. SPA & Wellness: Hammam et sauna finlandais. Piscine extérieure: Grande piscine (12×4,5 m) avec une aire de repos (115 m2) et chaises longues. Terrasse sur le toit: Toit avec jacuzzi et vue panoramique sur la mer et les montagnes. Sécurité : Système de vidéosurveillance et zone fermée. Stationnement: Garage souterrain pour 10 voitures et parking ouvert pour 5 places. Le chargement est prévu pour les véhicules électriques. Emplacement et environnement: Le complexe est situé sur un terrain plat de 1170 m2 avec un accès pratique à l'autoroute principale, qui fournit une excellente logistique. Accessibilité des transports: Aéroport de Podgorica - 36 km, Aéroport de Tivat - 48 km.La ville de Bar (port et marina) - seulement 7 km.Budva - 27 km. Infrastructure: À distance de marche (800m-1,4km) il ya IDEA et VOLI supermarchés, école, maternelles, centre médical et bureau de poste. Le bâtiment a seulement 12 appartements, qui garantit l'intimité et la tranquillité: Appartements de 1 chambre: (55,5 – 62,6 m2) – spacieux salons et terrasses. Appartements de 2 chambres: (61.3 – 85,9 m2) – comprenant des penthouses de luxe au dernier étage avec son propre accès à la terrasse du toit. Qualité de la construction et des matériaux Finition: Façades en pierre naturelle, sur les sols dans les zones résidentielles - parquet en chêne dans le style de "Rustic". Plomberie : Mélangeurs et systèmes Grohe intégrés, chauffe-eau Ariston, échelles de douche linéaires. Climat: Chaque chambre a des climatiseurs Hisense inverter. Dans les salles de bains fournies chauffage au sol. Fenêtres et portes: Profilés en aluminium avec fracturation thermique, portes d'entrée blindées. Maison intelligente (facultatif): La possibilité d'installer un système Smart Home avec des capteurs de fuite, de fumée, de lumière et de contrôle climatique à travers la passerelle Zigbee. Possibilités d'investissement Le complexe est situé dans une zone en développement dynamique de la Riviera Bar, qui assure une augmentation stable du coût par mètre carré à long terme. La présence de sa propre infrastructure premium (SPA, piscine, réception) rend l'installation unique pour cet emplacement et garantit une forte demande pour les locations à court et à long terme.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 55.0 – 63.0
Prix ​​par m², USD 3,011 – 3,727
Prix ​​de l'appartement, USD 165,608 – 234,782
Appartements 2 chambres
Surface, m² 61.0
Prix ​​par m², USD 2,999
Prix ​​de l'appartement, USD 182,908

Localisation sur la carte

Sutomore, Monténégro
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

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Coût de la propriété
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Complexe résidentiel Torre A Cona
Sutomore, Monténégro
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