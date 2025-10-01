  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$880
;
8
Laisser une demande
ID: 28501
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 49m² u Central Pointu, smješten u četvrtoj zgradi na četvrtom spratu stambene zgrade sa liftom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. U cijenu zakupa je uključeno i parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 750€  

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
Quartier résidentiel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$73,938
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 4…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Izdaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 103m2, smjesten na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici -u  Momisicima.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase.Nalazi se na cetvrtom spratu stambene zgra…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$119,414
L'année de construction 2025
Un nouveau complexe résidentiel avec sa propre infrastructure dans le centre de Tivat, à 400 mètres de Porto Montenegro. C'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent vivre dans la ville de Tivat avec ses infrastructures et sa vie culturelle, tout en étant dans une zone paisible et verte.À dis…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller