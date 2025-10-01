Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$217,118
9
ID: 28453
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan površine 55m², smješten na 6. spratu moderne zgrade Zetagradnje u centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan se prodaje kompletno namješten, sa pažljivo biranim namještajem i detaljima. Zgrada posjeduje lift, a nalazi se na izuzetnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja – prodavnica, kafića, škola, institucija i šetališta.   Cijena: 185.000 €   Idealna prilika za udoban gradski život ili kao investicija za izdavanje.   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$96,236
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$184,879
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Monténégro
depuis
$181,838
Complexe résidentiel
Tivat, Monténégro
depuis
$138,453
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Monténégro
depuis
$494,647
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$217,118
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Monténégro
depuis
$125,815
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 88–115 m²
5 objets immobiliers 5
Nous vous présentons un nouveau complexe résidentiel passionnant situé dans la station balnéaire pittoresque de Becici. Ce projet est l'incarnation du rêve d'une maison au bord de la mer, offrant la plupart des appartements avec une vue imprenable sur la mer.Développé à l'aide de technologie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
114.7
407,184
Apartment 3 chambres
88.0
268,492 – 289,145
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$821,787
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 11
Surface 87–172 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouvel hôtel 5 étoiles de luxe est situé à Budva, Monténégro à 10 mètres de la mer. La caractéristique du complexe est son emplacement exclusif sur la première ligne, des fenêtres panoramiques surplombant la mer, et la présence de sa propre infrastructure.Au total, l'hôtel dispose de 88 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
87.0
1,14M
Apartment 3 chambres
172.0
2,29M
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€
