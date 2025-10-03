  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Quartier résidentiel Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
4
Laisser une demande
ID: 30382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdavanje luksuznog stana – Central Point, Podgorica   📍 Lokacija: Central Point 🏠 Struktura: Jednosoban stan 📐 Površina: 47 m² 🚗 Garažno mjesto uključeno   Stan je moderno opremljen, svijetao i funkcionalan, smješten u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici. U neposrednoj blizini se nalaze tržni centar, marketi, kafići, restorani i sve što je potrebno za ugodan život.   💶 Cijena: 700 € mjesečno (sa garažnim mjestom)

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Monténégro
depuis
$158,982
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$184,879
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Monténégro
depuis
$154,917
Vous regardez
Quartier résidentiel Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na trećem spratu stambene zgrade, u ulici Crnogorskih Serdara, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$117,361
Prodaje se jednosoban stan ukupne povrsine 44m2!Stan se nalazi na trecem spratu zgrade na Tuskom Putu.Kompletno je opremljen i idealan je za zivot ali i za investiciju!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller