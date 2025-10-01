  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Monténégro
depuis
$211,250
;
9
Laisser une demande
ID: 28516
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, na samo 300m od mora, i posjeduje dva otvorena parking mjesta.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Monténégro
depuis
$159,375
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Đenovići, Monténégro
depuis
$523,744
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$179,516
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$211,250
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$472,378
Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²   Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, ideala…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,291
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 82m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku 6. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller