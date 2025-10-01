  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
6
ID: 28523
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

