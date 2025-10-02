  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Quartier résidentiel Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Monténégro
depuis
$645
;
4
Laisser une demande
ID: 29523
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
📍 Izdavanje jednosoban stan – Central Point, Podgorica   ✨ Lijepo opremljen stan u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Površina: 47 m² Struktura: Jednosoban stan Sprat: 9. sprat (zgrada sa liftom) Stan je potpuno namješten i moderno opremljen Lokacija: Central Point – neposredna blizina šoping centra, marketa, kafića i svih važnih sadržaja   💶 Cijena: 550 € mjesečno

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Podgorica, Monténégro
depuis
$157,264
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$293
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$131,246
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Kumbor, Monténégro
depuis
$142,874
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
Vous regardez
Quartier résidentiel Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
Za izdavanje luksuzan stan u zgradi ELITE Residence, kod Capital Plaza-e – 118 m² + garažaIzdaje se prostran i moderno opremljen stan u jednoj od najprestižnijih zgrada u Podgorici – ELITE Residence, neposredno uz Capital Plaza.Struktura stana:Veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomT…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Afficher tout Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Monténégro
depuis
$1,16M
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 133–224 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe de villa fermée au-dessus du projet Portonovi à Kumbor est un complexe résidentiel moderne et luxueux avec vue panoramique sur la baie et un large ensemble de ses équipements.Le complexe se compose de 3 phases de construction, qui comprennent 200+ villas de luxe, chacune divisée …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
133.0
621,683
Villa
224.0
1,06M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$258,194
Stan površine 86m2 na poslednjem, osmom spratu, u samom centru Podgorice u neposrednoj blizini Trga Nezavisnosti. Iz stana se pruža izuzetan pogled na trg, ulicu Slobode, kao i na most Milenijum i druge objekte u blizini. Stan se  prodaje u potpunosti namješten. Stan zauzima cijelu površinu…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller