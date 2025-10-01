  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$134,848
;
2
ID: 28427
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se dvosoban stan od 62m² u Zagoriču, kod šina. Stan se nalazi u objektu D1, na visokom prizemlju u modernoj novoj zgradi.Lokacija: Zagorič, PodgoricaPovršina: 62m²Broj kupatila: 2Balkon: daSprat: visoko prizemljeTip zgrade: Moderna nova zgradaOpremljenost: da, luksuzno opremljenCijena: 1850€/m² Rok završetka u septembru 2025

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
