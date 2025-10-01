  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica

Three bedroom apartment in the very center of Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$258,194
;
10
ID: 28772
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Apartment with an area of ​​86m2 on the top, eighth floor, in the very center of Podgorica, in the immediate vicinity of Independence Square. The apartment offers an exceptional view of the square, Slobode Street, as well as the Millennium Bridge and other nearby buildings. The apartment is sold fully furnished. The apartment occupies the entire surface of the floor, and is registered at 50m2.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Quartier résidentiel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$258,194
