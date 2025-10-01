  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$822
;
9
ID: 28526
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na trećem spratu stambene zgrade, u ulici Crnogorskih Serdara, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Nalazi se u blizni svih važnih sadržaja. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$190,125
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$142,007
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Autres complexes
Igalo, Monténégro
depuis
$82,388
Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 5…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Résidence Emerald Residence
Sustas, Monténégro
depuis
$77,942
Nombre d'étages 11
Surface 36–73 m²
6 objets immobiliers 6
Les créateurs du complexe résidentiel "Emerald Residence" sont convaincus que vivre aujourd'hui au Monténégro selon le principe "Ma maison est ma forteresse" n'est pas moderne.Les gens veulent de nouvelles relations plus harmonieuses avec la nature et entre eux. Pour ce faire, nous prenons l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 57.1
129,093 – 164,182
Apartment 2 chambres
72.0 – 73.5
176,415 – 202,575
Propriété commerciale
51.0
90,749
Développeur
Emerland Residence
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Monténégro
depuis
$1,70M
L'année de construction 2027
Présentation de Synchro Yards - le nouveau quartier résidentiel de Porto Montenegro longtemps attendu, conçu pour ceux qui apprécient le luxe, le confort et l'inspiration.Situé sur le front de mer, juste à côté de l'eau, cette zone est destinée à devenir le premier choix de popularité à Port…
Agence
VALUE.ONE
