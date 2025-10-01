  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$2,347
ID: 28250
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 103m2, smjesten na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici -u  Momisicima.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase.Nalazi se na cetvrtom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uracunato i garazno mjesto.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

