Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$170,174
;
8
ID: 28521
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan, povrsine 48m2, na trećem spratu stambene zgrade.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život.Nalazi se u zgradi koja ne posjeduje lift.  

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
