Quartier résidentiel Two bedroom apartment in Tivat – new building

Tivat, Monténégro
$248,806
4
ID: 28759
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

À propos du complexe

Two bedroom apartment with a surface area of ​​67.24 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building. Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.

Tivat, Monténégro
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$821,787
Un nouvel hôtel 5 étoiles de luxe est situé à Budva, Monténégro à 10 mètres de la mer. La caractéristique du complexe est son emplacement exclusif sur la première ligne, des fenêtres panoramiques surplombant la mer, et la présence de sa propre infrastructure.Au total, l'hôtel dispose de 88 c…
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
Complexe résidentiel exclusif à Dobrota.Un complexe résidentiel moderne situé à seulement 150 mètres de la mer dans le village pittoresque de Dobrota, dans la baie de Kotor.Le complexe se compose de deux bâtiments indépendants dont les noms reflètent leur caractère unique : Le Soleil et La L…
