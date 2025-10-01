  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$246,458
;
7
Laisser une demande
ID: 28436
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 80m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, dva kupatila i dvije terase. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u mirnom dijelu grada, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Orijentacija: sjever - jug. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. U cijenu stana je uračunato privatno parking mjesto.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$510,521
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Monténégro
depuis
$305,139
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$217,118
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$96,236
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$246,458
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 51m2, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Stan se nalazi na izuzetnoj lokaciji, …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Izdaje se trosoban stan površine 90 m² preko puta Ekonomske škole, smješten na prvom spratu. Stan je lijepo namješten i odmah useljiv, a u cijenu zakupa uključena su i dva garažna mjesta. Lokacija je veoma praktična i dobro povezana. Mjesečna kirija iznosi 1.000 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade.…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller