Quartier résidentiel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$205,382
ID: 28209
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Complexes similaires
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
