  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Monténégro
depuis
$140,833
;
6
Laisser une demande
ID: 28159
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se jednosoban stan – Dalmatinska ulica   📍 Lokacija: Dalmatinska ulica 🏠 Površina: 40 m² 🚗 Privatno parking mjesto uključeno 🏢 Stan se nalazi u prizemlju zgrade   ✨ Cijena: 120.000 €   Idealna prilika za život ili investiciju!

Localisation sur la carte

Dalmatinska, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$142,007
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$182,422
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$241,764
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Monténégro
depuis
$311,007
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$140,833
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Afficher tout Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$184,879
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Le bâtiment Eva Residence est situé dans le quartier le plus agréable et le plus calme de la ville de Tivat (Monténégro), entouré de villas luxueuses et d'un complexe résidentiel. Le bâtiment se compose de 10 appartements dont 6 T1, 3 duplex T2 et 1 penthouse T2 et terrasse sur le toit. …
Développeur
Kraft Construction
Laisser une demande
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Afficher tout Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Boreti, Monténégro
depuis
$166,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 53–67 m²
4 objets immobiliers 4
Je peux acheter sur un ordinateur !!Encombrement !Les bateaux dans ce complexe peuvent être achetés sur un ordinateur (pour les dirigeants de la Russie et des États-Unis) Черногории тоже есть программы).Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готови…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8 – 67.0
179,839 – 268,705
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,286
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller