Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$129,097
9
ID: 28492
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaja se jednosoban stan površine 43m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, potpuno nov i nalazi se na mirnoj lokaciji. U cijenu stana je uračunato i parking mjesto.Moguća kompenzacija za dvosoban stan na Cetinju.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$129,097
