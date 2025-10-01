  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$352
;
9
ID: 28598
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Jednosoban Stan u sklopu kuce, Donja Gorica! Izdaje je veći opremljen jednosoban stan u Donjoj Gorici! Stan je ukupne površine 50m2 i nalazi se na prizemlju kuce! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
