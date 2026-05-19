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Location courte durée Maisons en Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Jurmala, Lettonie
Maison 2 chambres
Jurmala, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 42 m²
Sol 2/5
Maison de cour, Bâtiment rénové, territoire fermé, place de parking, parking souterrain, fen…
$8,239
par nuit
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