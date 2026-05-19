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Appartements dans les nouveaux bâtiments

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Immeuble Old Captain
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Immeuble Old Captain
Marupe, Lettonie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2007
L'infrastructure de l'ensemble du complexe est le service d'invité parfait, et les loisirs et la connexion d'affaires-tous les bâtiments sont équipés de la dernière technologie. Les gens qui séjournent dans notre hôtel, vous serez coupés de la ville des avantages de la civilisation, mais en …
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Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Riga, Lettonie
depuis
$639
L'année de construction 1879
(en anglais seulement) Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektismes, daudzdzīvokou māja
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Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
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Immeuble Lindenholma
Marupe, Lettonie
depuis
$813
L'année de construction 2021
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un espace de vie haut de gamme. Un nouveau quartier résidentiel dans la zone la plus demandée de Riga, où vous pouvez profiter d'un équilibre idéal entre les commodités de la ville et l'espace extérieur ve…
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John TaylorJohn Taylor
Immeuble Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Immeuble Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
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Immeuble Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2019
C-SU TERRACES est un complexe de construction élégant, qui se compose de 5 bâtiments situés sur les deux terrains – C-Su St. 7 et C-Su St. 9, Rīga. C'est un tout nouveau projet résidentiel, qui a été fixé aux nouveaux standards de confort et de vie urbaine et offre aux futurs locataires un …
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Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Riga, Lettonie
depuis
$1,16M
L'année de construction 2019
Maison de haute qualité, élégante et historique avec une touche Art Nouveau en plein centre de Riga. Équipements: Trois fenêtres en bois sont installées, ce qui assure le silence. Un ascenseur est installé dans le bâtiment. Les appartements et la maison ont été qualitativement rénovés, ce …
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Immeuble Matīsa 52
Immeuble Matīsa 52
Immeuble Matīsa 52
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Immeuble Matīsa 52
Riga, Lettonie
depuis
$488
L'année de construction 2017
Le bâtiment a été mis en service après une rénovation complète. La maison est située à côté de Ziedo. Infrastructure - Développé avec une valeur croissante pour l'avenir, commerces à proximité, restaurants, clubs sportifs, etc. Finitions: décoration finale, fenêtres en bois Équipement: cuisi…
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Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
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Immeuble Dzilnupes
Dzilnuciems, Lettonie
depuis
$1,394
Seulement maintenant économiser jusqu'à 200 euros par mois en concluant un contrat pour 2 ans à un prix de location de 1200 euros. Bienvenue dans le premier village écoénergétique à proximité immédiate de Riga et Pinki, à seulement 15 minutes de la mer. Jurmala Outlet Village, King's College…
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Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
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Immeuble Lāčplēša iela 18
Riga, Lettonie
depuis
$293
L'année de construction 2019
Rue Lacplesa 18 1906., John Alder L'un des premiers bâtiments à Riga avec des caractéristiques linguistiques des formes d'Art Nouveau magnificent dans l'architecture de façade. La façade est décorée de reliefs décoratifs exquis. Les pignons sont couronnés par des compositions figuratives ex…
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Immeuble Ģertrūdes iela 56
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Riga, Lettonie
depuis
$290
L'année de construction 2024
C'est ce qu'il faut faire. 56 - Mûra - Rés Nams Apraksts de Pašuma Il y a 56 ir élégants mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā 0\rtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot v0\sturisko šarmu ar mūsdienīgām 0\rtībām. Les armes de V.Sturiskais Arhitektūra: Nams ir cilies 19.…
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Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
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Salaspils, Lettonie
depuis
$314
L'année de construction 2021
Les appartements les plus modernes et élégants de location d'une et deux pièces à Salaspils sont proposés à la location. Tous les appartements ont des cuisines et des armoires, des appareils de cuisine de qualité. Finition d'appartements avec des matériaux de très haute qualité - parquet en …
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Immeuble Cēsu iela 9
Immeuble Cēsu iela 9
Immeuble Cēsu iela 9
Immeuble Cēsu iela 9
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Immeuble Cēsu iela 9
Riga, Lettonie
depuis
$674
L'année de construction 2019
CITY STAR LOFTS est un bâtiment historique entièrement reconstruit qui est un monument culturel du centre historique de Riga. C'est un petit projet résidentiel mais beau et qualitatif avec seulement 5 appartements et un bureau au rez-de-chaussée. A l'origine, cette belle petite maison de sty…
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Immeuble Čaka iela 83/85
Immeuble Čaka iela 83/85
Immeuble Čaka iela 83/85
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Immeuble Čaka iela 83/85
Riga, Lettonie
depuis
$1
L'année de construction 1911
Le bâtiment de location de plusieurs appartements dans le centre de Riga, situé à Aleksandra Čaka Street 83/85, est un monument historique et architectural remarquable. Il a été construit en 1911 et conçu par l'architecte Jānis Alksnis. Le bâtiment est connu pour son aile en brique de six ét…
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Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
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Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
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Riga, Lettonie
depuis
$697,147
L'année de construction 2018
Vous cherchez un logement confortable à louer à Riga? Faites attention aux appartements avec réparation design dans l'apart-hôtel "Ventspils Loft" situé à 3km du centre de la ville et à 5km de l'aéroport de Riga. C'est une excellente décision si vous voulez obtenir tous les avantages de viv…
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Immeuble S22
Immeuble S22
Immeuble S22
Immeuble S22
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Immeuble S22
Riga, Lettonie
depuis
$520
L'année de construction 2024
Un environnement positif vous attend dans le projet - la vaste zone près du bâtiment est bien éclairé et paysagé avec des sentiers de marche, des bancs récréatifs et des terrains de jeux pour enfants. Il est richement planté d'arbres et de plantes à fleurs. S22 dispose d'une aire de jeux pou…
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Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
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Immeuble Kalpaka Park Residence
Riga, Lettonie
depuis
$296
L'année de construction 2004
KALPAKA PARK RESIDENCE à Kalpaka Blvd 7 est à la fois une maison d'appartement et un immeuble de bureaux situé dans le ce qu'on appelle le cercle boulevard de Riga, qui se caractérise principalement par son architecture art nouveau. Le bâtiment se compose de deux parties — l'ancien bâtiment …
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Immeuble Ganu iela 4
Immeuble Ganu iela 4
Immeuble Ganu iela 4
Immeuble Ganu iela 4
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Immeuble Ganu iela 4
Riga, Lettonie
depuis
$183,940
L'année de construction 2019
Mason maison de location a été construite en 1911, l'architecte Paul Mandelstams
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Immeuble Balta Village
Immeuble Balta Village
Immeuble Balta Village
Immeuble Balta Village
Immeuble Balta Village
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Immeuble Balta Village
Pinki, Lettonie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2014
Balta Village - un grand, confortable, proche de la nature et calme maison privée village d'élite au coeur de Pinki près de Jurmala Outlet Village. Des maisons énergétiques ont été construites en 2014 et seront idéales pour les familles nombreuses avec plusieurs enfants. Il y a 2, 3 et même …
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Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
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Immeuble Senču iela 5
Riga, Lettonie
depuis
$1
L'année de construction 2019
Fonctionnalité, immeuble dans la partie la plus éloignée du centre de Riga. 18 appartements avec locaux commerciaux au 1er étage Il est également possible de se garer dans la cour
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Immeuble Vīlandes iela 10
Immeuble Vīlandes iela 10
Immeuble Vīlandes iela 10
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Immeuble Vīlandes iela 10
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Immeuble Vīlandes iela 10
Riga, Lettonie
depuis
$1,004
L'année de construction 2019
Un joyau de l'architecture romantique nationale à Riga Vīlandes iela 10 est un exemple remarquable d'architecture romantique nationale datant de 1908. Le bâtiment a été conçu par l'un des architectes lettons les plus éminents – Konstantīns P.K.K. La façade présente une composition asymétriq…
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Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
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Immeuble Vilandes 14
Riga, Lettonie
depuis
$884
L'année de construction 2020
Le lotissement est situé dans un centre-ville prestigieux. Quelques services diplomatiques et consulaires de différents pays sont concentrés dans ce trimestre, à proximité du Centre du commerce mondial. La superficie totale du bâtiment après la reconstruction représente 2504.1 m2. Au rez-de-…
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Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
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Immeuble Zunda Towers
Riga, Lettonie
depuis
$1,198
L'année de construction 2022
Symboliser la confiance, la stabilité, les dernières technologies et la qualité, Zunda Les tours s'élèvent vers le zénith skyline du 21ème siècle Riga – en termes d'architecture, de design et de style de vie
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Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
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Immeuble BIWI MINI
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$15,341
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
BIWI MINI is a separate living box capable of providing a comfortable rest and workspace in any place. The equipped BIWI MINI technology capsule accommodates two beds, a bathroom with a shower, a wardrobe, BIWI embedded software. Characteristics: BUILDING AREA: 6,90 m2 USEFUL AREA…
Développeur
Vithaus
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Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Riga, Lettonie
depuis
$232,562
L'année de construction 1910
Maison de location avec commerces dans la rue Brivibas n° 100 (maison de quatre étages) construite en 1895, architecte G.Krons et maison de location avec magasin dans la rue Brivibas n° 100 (maison de cinq étages) construite en 1910, architecte K. J. Felsko, ancienne propriété de l'industrie…
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Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
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Immeuble BIWI BIG
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$25,261
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
BIWI BIG is a separate living box capable of providing a comfortable rest and workspace in any place. The equipped BIWI technology capsule accommodates two beds, a bathroom with a shower, a wardrobe, BIWI embedded software. Characteristics: BUILDING AREA: 13,80 m2 USEFUL AREA: 10,…
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Vithaus
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Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
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Immeuble Vaļņu iela 19
Riga, Lettonie
depuis
$188,375
L'année de construction 2003
Immeuble de bureaux et d'appartements avec cinéma (1933-1935) arc. Alfred Carr, Kurt Betge, reconstruit en 2003, arc. Visvaldis Sarma, Jānis Norde. Ancien cinéma grand écran "Aina". Il y avait 547 sièges dans l'auditorium. Un exemple « canonique » de fonctionnalisme. Le bâtiment multifoncti…
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Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
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Immeuble BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$18,630
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
BIWI MEDIUM capsules are a modern hotel format. One capsule is a separate living box capable of providing a comfortable rest or workspace anywhere. The equipped BIWI  technology capsule accommodates two beds, a bathroom with a shower, a wardrobe, BIWI embedded software. Characteristics: …
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