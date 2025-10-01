  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$150,222
;
8
Laisser une demande
ID: 28252
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se stan od 48m2 na IV spratu zgrade Čelebić - City Key. Stan je orjentisan sjever istok, nalazi se na ćošku zgrade sa velikom terasom i otvorenim pogledom. 

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$269,931
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Monténégro
depuis
$117,361
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$404,896
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,584
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$150,222
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Izdaje se namješten jednosoban stan, površine 55m2, u polusuterenu privatne kuće, u Momišićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i ostava. Kuća se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadržaja neop…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Afficher tout Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$450,430
Options de finition Аvec finition
Surface 71–338 m²
8 objets immobiliers 8
Ancré dans une riche tradition locale et un profond respect de la nature, la baie de Lustica est le plus grand complexe de luxe et projet résidentiel à ce jour avec un terrain de golf, marina de yacht et bien d'autres. Ce développement est situé sur la belle péninsule de Lustica dans la merv…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.0
507,000
Apartment 2 chambres
98.0 – 118.0
700,646 – 1,60M
Villa
184.0 – 338.0
2,58M – 4,04M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller