  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
8
ID: 28575
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne povrsine 47m2.Stan se izdaje sa parking mjestom (parking sa rampom i karticom) Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

