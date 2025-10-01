  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$134,965
ID: 28643
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Afficher tout Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Muo, Monténégro
depuis
$236,828
Nombre d'étages 2
Surface 55–69 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe résidentiel exclusif au bord de la mer avec une jetée dans la baie de Kotor.Vivez l'harmonie unique de la nature et de l'architecture au cœur d'une des plus belles baies du monde.Ce complexe résidentiel offre un style de vie combinant confort moderne, vue panoramique sur la mer, arc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
304,868
Apartment 2 chambres
69.0
323,447
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$450,430
Options de finition Аvec finition
Surface 71–338 m²
8 objets immobiliers 8
Ancré dans une riche tradition locale et un profond respect de la nature, la baie de Lustica est le plus grand complexe de luxe et projet résidentiel à ce jour avec un terrain de golf, marina de yacht et bien d'autres. Ce développement est situé sur la belle péninsule de Lustica dans la merv…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.0
507,000
Apartment 2 chambres
98.0 – 118.0
700,646 – 1,60M
Villa
184.0 – 338.0
2,58M – 4,04M
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Bijela, Monténégro
depuis
$104,217
U novom objektu u Bijeloj, na izuzetno mirnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u neposrednoj blizini, na prodaju je više stanova različite strukture. U ponudi su jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi, kvadrature od 37 do 107 m2. Planiran je završetak radova u oktobru ove godine. Mo…
