  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$166,653
;
9
Laisser une demande
ID: 28208
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² kod Krivog mosta, smješten na petom spratu zgrade sa liftom. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Zgrada je veoma kvalitetno građena i nalazi se na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u neposrednoj blizini tržnog centra Big Fashion i svih potrebnih sadržaja. Cijena: 142.000 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Quartier résidentiel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$1,526
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$265,857
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$107,972
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$166,653
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$140,833
Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$89,194
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Ba…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Afficher tout Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Monténégro
depuis
$104,217
In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completi…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller