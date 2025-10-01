  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$587
;
9
Laisser une demande
ID: 28567
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

3 Sportski centar, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$166,653
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Quartier résidentiel Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,878
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$211,250
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$587
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Afficher tout Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Tivat, Monténégro
depuis
$587,217
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 98–281 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe résidentiel exclusif - le Dreams by Dukley est situé dans les environs immédiats de Porto Montenegro.Il comprend trois appartements et une piscine sur le toit. Chaque bâtiment dispose d'appartements luxueux et de penthouses spacieux, conçus parfaitement avec un mobilier, des…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
98.0
1,29M
Apartment 3 chambres
281.0
4,11M
Propriété commerciale
164.0
3,31M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller