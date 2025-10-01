  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$469
;
9
Laisser une demande
ID: 28375
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Nalazi se na drugom spratu u zgradi koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Muo, Monténégro
depuis
$164,714
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$110,319
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,584
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$293,403
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$117,361
Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$89,194
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Ba…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller