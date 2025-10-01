  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
8
ID: 28604
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se prostran i lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 51m2, na sestom spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot! Zgrada posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Realting.com
Aller