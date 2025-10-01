  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar

Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar

Bar, Monténégro
depuis
$822
;
5
ID: 28335
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

À propos du complexe

Izdaje se dvosoban stan u Baru, površine 60 m², smješten na drugom spratu zgrade. Stan ima prelijep pogled na Luku Bar i nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za udoban život tokom cijele godine ili sezonski boravak. Mjesečna cijena zakupa iznosi 700 €.

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Monténégro
depuis
$822
Laisser une demande
