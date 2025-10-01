  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
6
ID: 28237
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Autres complexes
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$215,317
Le complexe sera situé sur la pente de la Riviera Budva, à Bečići, dans un endroit pittoresque écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi qu'une abondance de végétation créent une atmosphère de détente et de tranquillité. L'air de montagne …
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$134,965
Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel Vidikovac
Budva, Monténégro
depuis
$216,750
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Des appartements 1+1, 2+1, 3+1 d'une superficie de 52 à 112 mètres carrés sont à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le quartier pittoresque de Budva Vidicovac. Les appartements sont situés dans un…
Agence
Montenegro Intel city
