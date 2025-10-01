  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$190,125
;
2
ID: 28411
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan u preumim dijelu grada u Central Pointu!Stan se nalazi na 6. Spratu cetvrte faze!Rok zavrsetka se ocekuje kraljem ljeta!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

