  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$152,569
;
7
Laisser une demande
ID: 28308
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 41m2, smjesten na petom (poslednji) spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu kvarta, u neposrednoj blizini vrtića, škole, supermarketa, parka i svih važnijih sadržaja.U okolini zgrade je dostupan veliki javni parking.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$73,351
Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$404,896
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$248,806
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$152,569
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba s…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Afficher tout Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Kumbor, Monténégro
depuis
$142,874
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 43–76 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau complexe résidentiel moderne dans le village pittoresque de Kumbor, à seulement 6 km de la ville de Herceg Novi. La distance jusqu'à la mer est de seulement 300 m, et la luxueuse station de Portonovi est à seulement 800 m.Avantages de cette offre:• Superbe vue sur la mer – chaque …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.2
190,037
Apartment 2 chambres
76.0
351,966
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Afficher tout Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Budva, Monténégro
depuis
$89,990
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
À Budva, dans le quartier de Dubovica Luxury, un nouveau projet résidentiel a été lancé, qui combine un haut niveau de confort et un excellent emplacement - juste à distance de marche sont l'Université et le centre commercial moderne Mega Mall.Le complexe est conçu pour 38 appartements de di…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Realting.com
Aller