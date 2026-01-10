  1. Realting.com
  Portugal
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Lisbonne
6
Porto
2
Cascais
2
Oeiras
2
Complexe résidentiel House T3 deluxe
Complexe résidentiel House T3 deluxe
Cascais, Portugal
depuis
$1,52M
Surface 169 m²
1 objet immobilier
Elégante maison de 3 chambres dans l'un des quartiers les plus paisibles d'Estoril, à quelques minutes de la plage de Tamariz et du front de mer de Cascais. Réparti sur deux étages, il dispose de 3 suites, d'un salon spacieux avec des plafonds à double hauteur et d'une orientation vers le su…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complexe résidentiel Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugal
depuis
$1,59M
Surface 124 m²
1 objet immobilier
Cette élégante maison de 3 chambres avec 207 m2 de surface habitable est entièrement rénovée avec des matériaux premium et située dans une communauté fermée exclusive avec une piscine à Monte Estoril. Réparti sur quatre étages, il dispose de 3 suites, un salon confortable avec cheminée, cuis…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Beloura
Complexe résidentiel Beloura
Sintra, Portugal
depuis
$1,30M
Surface 166 m²
1 objet immobilier
Complexe résidentiel situé dans le quartier prestigieux et paisible de Beloura, Sintra. Ces trois chambres modernes, construites en 2021, offrent un mélange parfait de fonctionnalité et de confort quotidien. Chaque unité dispose de 6 salles de bains/WC, une disposition spacieuse, et deux pla…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
166.0
1,28M
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel PAÇO DE ARCOS
Complexe résidentiel PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugal
depuis
$955,227
Surface 142 m²
1 objet immobilier
Complexe résidentiel dans le quartier calme de Alto da Terrugem (PAÇO DE ARCOS), Sintra. Appartements spacieux avec finitions modernes: salon lumineux avec accès à une grande terrasse, cuisine entièrement équipée, trois chambres avec placards intégrés, et deux salles de bains. Les caractéris…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
142.0
948,260
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Lisbonne, Portugal
depuis
$831,989
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 26
Surface 161–255 m²
3 objets immobiliers
Ce magnifique développement est situé à Lisbonne, une région avec une vue incroyable, inséré dans une bonne région, entouré de services publics, commerce, transports et divertissement, avec vue sur la ville et ses charmes!LOCATION ET ACCESSIBILITÉIl est situé à Campolide, un quartier rajeuni…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
161.0
913,355
Apartment 2 chambres
184.0
1,67M
Apartment 3 chambres
255.0
1,90M
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
Complexe résidentiel Infante Residences
Complexe résidentiel Infante Residences
Estrela, Portugal
depuis
$641,980
Surface 116–116 m²
2 objets immobiliers
Infante Residences est un développement résidentiel haut de gamme situé dans le quartier élégant Estrela de Lisbonne. Ce projet exclusif comprend 45 appartements entièrement rénovés avec des finitions de haute qualité, des aménagements spacieux, la climatisation, le parquet et des cuisines e…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Résidence The Hill of Oeiras
Résidence The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugal
depuis
$279,935
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 88–161 m²
6 objets immobiliers
Le premier bâtiment sur 4, il ne reste que 6 appartements sur 15. La construction est prévue pour décembre 2025
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
88.0 – 105.0
407,228 – 442,133
Apartment 3 chambres
160.0 – 161.0
593,390 – 639,930
Développeur
Amber PD
Complexe résidentiel House T3
Complexe résidentiel House T3
Sintra, Portugal
depuis
$1,17M
Surface 288 m²
1 objet immobilier
Maison spacieuse et élégante avec 3 chambres en suite dans une copropriété privée à Albarraque. Il comprend un grand salon avec cheminée, une cuisine élégante, un jardin privé et un sous-sol avec buanderie et parking pour 2 à 3 voitures. Finitions haut de gamme, climatisation et excellente l…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Ferreira Cardoso
Complexe résidentiel Ferreira Cardoso
Porto, Portugal
depuis
$228,296
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 47–383 m²
1 objet immobilier
This modern complex with magnificent finishes, combines simple and modern features. It is undergoing a deep renovation and is located near the historic center of Porto, which is a UNESCO World Heritage Site. This apartment complex offers all the comforts and conveniences needed to live in t…
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
Quartier résidentiel Riverside Urban
Quartier résidentiel Riverside Urban
Marvila, Portugal
depuis
$350,646
L'année de construction 2023
Surface 177 m²
1 objet immobilier
Des bâtiments uniques dans un nouveau quartier sur la promenade avec un emplacement privilégié. Dans un quartier calme et moderne, il y a environ 120 magasins, un marché, une salle de sport et d'autres services. À quelques minutes du centre de Lisbonne, de l'aéroport, du parc des nations e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
177.0
1,30M
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
Complexe résidentiel Alcantara, Lisbon
Complexe résidentiel Alcantara, Lisbon
Madalena, Portugal
depuis
$719,319
L'année de construction 2023
Le complexe résidentiel, situé à Alcantara à Lisbonne, dans le quartier de Bairro da Estrela, offre une combinaison extraordinaire d'histoire et de détente.Le quartier d'Estrela est l'un des endroits les plus centraux de Lisbonne. Avec des vues panoramiques fantastiques et un emplacement ave…
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
Complexe résidentiel Loja Bijou
Complexe résidentiel Loja Bijou
Porto, Portugal
depuis
$247,671
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 6
Surface 69–290 m²
3 objets immobiliers
Complexe résidentiel dans un bâtiment historique qui est l'un des plus intéressants de la ville de Porto. Le complexe se compose de trois bâtiments de différents types (A / B / C), combinaison d'un grand exemple d'architecture de style moderne et d'architecture de palais du début du 20e sièc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
156.0 – 220.0
907,537 – 1,19M
Apartment 4 chambres
290.0
1,52M
Boutique
69.0
360,688
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
Complexe résidentiel Terra
Complexe résidentiel Terra
Aguas Santas, Portugal
depuis
$357,217
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Inspired by an active lifestyle that combines nature and sophistication, where residents can enjoy the outdoors, with
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
Complexe résidentiel Parque das Nacoes
Complexe résidentiel Parque das Nacoes
Lisbonne, Portugal
depuis
$2,21M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 16
Surface 272 m²
1 objet immobilier 1
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
272.0
3,49M
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
Quartier résidentiel Riverside Square
Quartier résidentiel Riverside Square
Marvila, Portugal
depuis
$547,885
L'année de construction 2023
Surface 71–192 m²
7 objets immobiliers 7
Condominium fermé situé sur les rives de la rivière Teju, composé de 8 blocs d'appartements modernes et de haute qualité.Le quartier calme dans lequel se trouvent les appartements est moderne, il abrite environ 120 commerces, un marché, une salle de sport et d'autres services. Il se trouve é…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.0
634,112
Apartment 2 chambres
154.0
1,16M
Apartment 3 chambres
192.0
1,37M
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
