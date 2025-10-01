  1. Realting.com
  2. Monténégro
  Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica

Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica

M 10, Monténégro
depuis
$146,701
;
6
ID: 28783
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

U novom naselju Verde Village prodaje se jednosoban stan, kvadrature 57.34m2 na drugom spratu. Orjentisan je sjeverno i gleda ka ulazu na trg. Stan ima svoje garažno mjesto, kao i ostavu. Planiran je završetak radova za januar/februar 2025. godine.

