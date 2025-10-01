  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$352
;
5
Laisser une demande
ID: 28204
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
 Izdaje se garsonjera površine 31 m² sa zasebnom kuhinjom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, kod zgrade Palade, smjesten na drugom spratu. Mjesečna kirija iznosi 300 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Monténégro
depuis
$468,402
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$187,778
Appart-hôtel
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Izdaje se namjesten jednosoban stan, površine 50m2, smjesten na prvom spratu privatne kuće, u Zagoricu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne Škole “ Branko Bozovic”.U dvorištu kuće se nalazi i privatno park…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$215,317
Le complexe sera situé sur la pente de la Riviera Budva, à Bečići, dans un endroit pittoresque écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi qu'une abondance de végétation créent une atmosphère de détente et de tranquillité. L'air de montagne …
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
Za izdavanje luksuzan stan u zgradi ELITE Residence, kod Capital Plaza-e – 118 m² + garažaIzdaje se prostran i moderno opremljen stan u jednoj od najprestižnijih zgrada u Podgorici – ELITE Residence, neposredno uz Capital Plaza.Struktura stana:Veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomT…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller