Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Bar, Monténégro
depuis
$154,917
5
ID: 28229
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

À propos du complexe

Prodaje se dvosoban stan površine 72 m² u Baru, naselje Makedonsko, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je funkcionalnog rasporeda i veoma prostran, a ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Nalazi se u mirnom i prijatnom okruženju, pogodnom za porodični život. Cijena: 132.000 €.

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro
