  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,643
;
9
Laisser une demande
ID: 28510
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se luksuzan neuseljavan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i posjeduje prostranu dnevnu sobu, odvojenu kuhinu, dvije spavace sobe od kojih jednu master sobu, kupatilo i prostranu terasu!Moguca doplata za parking kod kasarne!Stan se izdaje iskljucivo na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Monténégro
depuis
$104,217
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$281,667
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$103,278
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Tivat, Monténégro
depuis
$587,217
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,643
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$150,222
Prodaje se stan od 48m2 na IV spratu zgrade Čelebić - City Key. Stan je orjentisan sjever istok, nalazi se na ćošku zgrade sa velikom terasom i otvorenim pogledom.
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller