  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
7
ID: 28368
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan u Central Pointu.Stan se nalazi u prvoj zgradi, ukupne kvadrature 52m2!Kompletno je opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Realting.com
