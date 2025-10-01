  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$187,778
;
6
ID: 28514
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroj Varosi!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na prizemlju zgrade!Stan je potpuno nov i neuseljavan!U cijenu uracunato jedno parking mjesto pod rampom!Nalazi se na odlicnoj lokaciji nedaleko od samog Centra Grada!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

