Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
7
ID: 28232
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban moderno opremljen stan u ulici 4. Jula u Podogrici.Stan se nalazi na 4. Spratu novoizgradjene zgrade Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$281,667
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
, Monténégro
depuis
$352
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,408
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$170,174
Na prodaju je luksuzno opremljen jednosoban stan površine 49 m² u modernom kompleksu Old Town Residence. Stan se nalazi na visokom prizemlju, pažljivo je dizajniran i opremljen kvalitetnim materijalima i namještajem, pružajući savršen spoj udobnosti i elegancije. Uz stan dolazi i pripadajuće…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Afficher tout Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Provodina, Monténégro
depuis
$107,441
Nombre d'étages 4
Surface 43–116 m²
44 objets immobiliers 44
Live Apartment Complex „ River Side "in Igalo. Le complexe est dans l'étape de finition interne. Lancement prévu pour 2022 Variantes d'appartement à vendre: Appartements d'une pièce d'une superficie de 39 – 93 m2 à partir de 87 500 euros. Appartement de deux chambres d'une superficie de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0
145,532
Apartment 2 chambres
48.0 – 92.0
165,996 – 354,720
Apartment 3 chambres
66.0 – 116.0
171,673 – 423,595
Apartment 4 chambres
87.0
255,260
Agence
eNovogradnja
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$150,222
Prodaje se stan od 48m2 na IV spratu zgrade Čelebić - City Key. Stan je orjentisan sjever istok, nalazi se na ćošku zgrade sa velikom terasom i otvorenim pogledom.
Agence
CONCORD NEKRETNINE
