  Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$645
ID: 28291
Dernière actualisation: 01/10/2025

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, smjesten na sestom spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Monténégro
depuis
$445,972
Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa  pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni bo…
Complexe résidentiel
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$159,841
Tivat, Monténégro
depuis
$158,322
