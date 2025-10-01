  1. Realting.com
  2. Monténégro
  Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici

Quartier résidentiel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici

Dalmatinska, Monténégro
depuis
$1,526
;
8
ID: 28142
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom i moderno opremljenom kuhinjom, što stvara otvoren i prijatan ambijent za svakodnevni boravak i druženja. Ima tri spavaće sobe – od kojih je jedna master soba sa sopstvenim kupatilom – zatim dodatno kupatilo, odvojen toalet i funkcionalan hodnik. Poseban kvalitet čine dvije prostrane terase koje nude prelijep pogled i idealan prostor za opuštanje.🔹 Prednosti:✔️ Prostran i svijetao stan od 130 m²✔️ Dvije terase sa otvorenim pogledom✔️ Master spavaća soba sa sopstvenim kupatilom✔️ Ograđeno dvorište i obezbijeđeno parking mjesto✔️ Mirna i tiha lokacija, a opet u neposrednoj blizini svih važnih sadržajaStan se nalazi u jednoj od mirnijih ulica, što garantuje privatnost i udobnost, dok istovremeno omogućava brz i jednostavan pristup centru grada i glavnim saobraćajnicama.Ova nekretnina predstavlja idealan izbor za porodice koje žele moderan, komforan i funkcionalan dom u srcu grada.

Dalmatinska, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Complexes similaires
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$619,182
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$154,917
Complexe résidentiel Sveti Luka
Pecurice, Monténégro
depuis
$103,336
Quartier résidentiel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$1,526
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade.…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$293,403
Prodaje se dvoaoban stan ukupne kvadrature 85m2 na cetvrtom spratu u Budvi.Stan se nalazi u dijelu grada Rozino gde je prodavnica okov.Stan posjeduje garazu 15m2!Stan ima pogled na more.Dokumenta čista 1/1, bez tereta i ogranicenja.Cijena je sa garaznim mjestom!Postoji mogucnost kupovine bez…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
