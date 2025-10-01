  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$142,007
6
ID: 28205
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan površine 47 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je nenamješten i predstavlja odličnu priliku za uređenje po sopstvenom ukusu. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 121.000 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
