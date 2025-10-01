  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$103,278
;
5
Laisser une demande
ID: 28170
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se garsonjera od 24m2 u Podgorici, između Autobuske stanice i Gintaša (Mall of Montenegro). Kompletno renovirano i namješteno novim, kvalitetnim, pažljivo biranim namještajem. Uređaji pod garancijom. Odvojena kuhinja, sa ugradnim elementima i granitnim sudoperom. Klimatizovano. Bez didatnih ulaganja. Idealno za stanovanje jedne ili dvije osobe. Južna strana, visoko prizemlje, bez potrebe za liftom, pogodno za starije, i teže pokretne osobe. Dovoljno izdignuto, uz video nadzor, što ga čini praktičnim i sigurnim.Može se rentirati na duže, ili kao stan na dan, ili pretvoriti u poslovni prostor. Blizina i dostupnost svih važnih sadržaja ga čini zahvalnim za život i poslovanje (autobuska i željeznička stanica, tržni centar, odnovne i srednje škole, banke, pijaca, dom zdravlja,...).

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Monténégro
depuis
$407,160
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$998
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$234,722
Complexe résidentiel River Side
Provodina, Monténégro
depuis
$107,441
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$103,278
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Đenovići, Monténégro
depuis
$2,63M
Nombre d'étages 2
Smaller apart hotel for sale in Djenovici. In addition to the hotel there is a plot behind with possibility to build additional units. Excellent location, beach is under lease from local authorities for next 2 years. Family bussines.
Agence
Property Solution Lucassa
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Afficher tout Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Monténégro
depuis
$1,89M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Une communauté de villa haut de gamme en construction dans la baie de Kotor, composée de 6 villas avec vue panoramique sur la baie.Chaque villa offre un mélange d'équipements modernes et d'architecture traditionnelle monténégrine, sur fond de mer Adriatique et de montagnes, avec une vue impr…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se dvosoban stan u Staroj Varosi nedaleko od samog Centra grada!Struktura stana: ulazni hodnik, dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatili i terasa iz svake sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller