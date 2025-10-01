  1. Realting.com
Immobilier commercial Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$2,817
Immobilier commercial Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
ID: 28479
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se poslovni prostor ukupne površine 125m² + 60m² terase, smješten na odličnoj lokaciji uz bulevar. Prostor je pogodan za različite djelatnosti, zahvaljujući atraktivnoj poziciji i dobroj vidljivosti. Cijena zakupa: 2.400€ mjesečno.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$131,444
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Commerce Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$23,472
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,113
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$1,11M
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se poslovni prostor ukupne kvadrature 40m2 na Pobrezju!Poslovni se nalazi preko puta Doma Zdravlja!Idealan za kancelariju!Namjestaj ostaje u prostoru i buduci zakupac ga moze koristiti!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$144,354
Prodaje se u potpunosti opremljen poslovni prostor, povrsine 41m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene prostorije i toalet. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Prostor je opremljen …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
