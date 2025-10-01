  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

depuis
$131,444
ID: 28639
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Poslovni prostor nalazi se u mirnom okruženju u Momišićima, preko puta Ars Medike. Prostor je u sivoj fazi i pored unutrašnje kvadrature ima na korišćenje i terasu.

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$7,042
Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magistralni put u Danilovgradu. Lokacija je izuzetno pogodna za razne vrste poslovanja, naročito za logističke i distributivne djelatnosti.Ključne prednosti:Dva magacina, svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
