Immobilier commercial Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transportne prednosti.Ponuda obuhvata:Dva magacina – svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² skladišnog prostora)Plac 5.500 m² – mogućnost odvajanja i kupovine polovine placa sa jednim magacinomDirektan pristup magistraliBlizina željezničke pruge – idealno za kompanije koje posluju sa željezničkim transportomCijena: 950.000 €
Localisation sur la carte
Spuz, Monténégro
Éducation
Épiceries
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour