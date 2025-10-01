  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Spuz
  Immobilier commercial Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Immobilier commercial Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Monténégro
depuis
$1,11M
;
6
ID: 28334
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Danilovgrad
  • Ville
    Spuz

À propos du complexe

English English
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transportne prednosti.Ponuda obuhvata:Dva magacina – svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² skladišnog prostora)Plac 5.500 m² – mogućnost odvajanja i kupovine polovine placa sa jednim magacinomDirektan pristup magistraliBlizina željezničke pruge – idealno za kompanije koje posluju sa željezničkim transportomCijena: 950.000 €

Localisation sur la carte

Spuz, Monténégro
Éducation
Épiceries

