  2. Monténégro
  3. Spuz
  Immobilier commercial Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Immobilier commercial Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Monténégro
depuis
$7,042
;
6
ID: 28301
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Danilovgrad
  • Ville
    Spuz

À propos du complexe

Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magistralni put u Danilovgradu. Lokacija je izuzetno pogodna za razne vrste poslovanja, naročito za logističke i distributivne djelatnosti.Ključne prednosti:Dva magacina, svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² skladišnog prostora)Plac od 5.500 m² – mogućnost zakupa i polovine placa sa jednim magacinomDirektan pristup magistralnom putu – odlična vidljivost i saobraćajna povezanostŽeljeznička pruga odmah uz plac – dodatna pogodnost za kompanije koje koriste željeznički transportCijena zakupa: 4 €/m²Prostor je idealan za firme koje traže funkcionalan, pristupačan i strateški pozicioniran objekat za skladištenje ili distribuciju.Izdaju se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Spuz, Monténégro
Éducation
Épiceries

Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$144,354
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Commerce Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Immobilier commercial Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$7,042
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se poslovni prostor Preko Morace!Poslovni je trenutni opremljen kao kafic ali moguce je izdavanje za sve namjene osim restorana!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,817
Izdaje se poslovni prostor ukupne površine 125m² + 60m² terase, smješten na odličnoj lokaciji uz bulevar. Prostor je pogodan za različite djelatnosti, zahvaljujući atraktivnoj poziciji i dobroj vidljivosti. Cijena zakupa: 2.400€ mjesečno
Agence
CONCORD NEKRETNINE
