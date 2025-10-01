  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$206,556
;
3
Laisser une demande
ID: 28161
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada   Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².   ✅ Dvoetažni prostor ✅ Klimatizovan ✅ Električna rolo zaštita ✅ Opremljen WC-om i kuhinjom   Posebna pogodnost: Prostor je već izdat pouzdanom zakupcu do 2030. godine, sa mjesečnom zakupninom od 700 €. Kupac preuzima ugovor o zakupu i ostvaruje sigurnu mjesečnu rentu.   💰 Cijena: 176.000 € (uz preuzimanje kirije do 2030. godine)   📍 Adresa: Bratstva i Jedinstva 46

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$1,11M
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Commerce Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$206,556
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$144,354
Prodaje se u potpunosti opremljen poslovni prostor, povrsine 41m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene prostorije i toalet. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Prostor je opremljen …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$7,042
Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magistralni put u Danilovgradu. Lokacija je izuzetno pogodna za razne vrste poslovanja, naročito za logističke i distributivne djelatnosti.Ključne prednosti:Dva magacina, svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller