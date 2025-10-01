  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
;
5
Laisser une demande
ID: 28431
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Commerce Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$131,444
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Commerce Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$639,618
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$46,358
Prodaje se razradjen biznis na odlicnoj lokaciji City Kvart. Lokal je ukupne povrsine 91m2, 73 unutar lokala i 18m2 bašta. Cijena zakupa za ovaj lokal iznosi 1100 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,460
Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se poslovni prostor Preko Morace!Poslovni je trenutni opremljen kao kafic ali moguce je izdavanje za sve namjene osim restorana!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller